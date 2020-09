Quota 100, Conte: "Progetto triennale, non sarà rinnovato"

"Quota 100 è progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale che si era creato. Non è all’ordine del giorno un rinnovo". lo ha detto al Festival dell’Economia il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

"Meno male che rispetto all’emergenza che abbiamo vissuto c'era una cintura di protezione sociale come il reddito di cittadinanza - ha detto Conte -. Sono d’accordo che i meccanismi di questa riforma si possano perfezionare. Abbiamo due anni di applicazione per una riforma così complessa e per calare un progetto del genere in un contesto con criticità sociali come il nostro non è semplice", ha detto Conte.

"Per i controlli non mi risulta che non ci siano stati e non ci siano state sanzioni. - ha evidenziato ancora il premier - Mentre siamo assolutamente in ritardo sul progetto di inserimento nel mondo del lavoro e confesso che nelle settimane scorse ho avuto già due incontri con i ministri competenti per completare quest’altro polo. Nei primi mesi del 2021 potremmo presentare il progetto di attuazione che incrocia il reddito di cittadinanza con il reinserimento sul lavoro".

