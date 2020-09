Dl agosto, il M5S: "A ottobre il bonus 600 euro anche ai meccanici"

Bonus di 600 euro a ottobre anche per i meccanici e per le officine autorizzate alle revisioni dei veicoli. Lo chiede il M5S con un emendamento al dl agosto, che rientra fra le proposte 'segnalate' e dunque considerate prioritarie dal gruppo.

Per poter incassare l’indennità non bisogna essere titolari di pensione o dipendenti. Previsto un tetto di spesa pari a 25 milioni per il 2020.

Dietrofront, invece, su una delle misure che riguardano i licenziamenti collettivi e individuali. Il M5S con un emendamento al dl agosto a prima firma della presidente della commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano, e che risulta fra le proposte 'segnalate' chiede di cancellare la norma che consente ai datori di lavoro che quest’anno abbiano licenziato per "giustificato motivo" di fare marcia indietro a patto che sia chiesta "contestualmente" la cig.

La misura prevista dal dl, e che la proposta di modifica dei 5S vuole abrogare, prevede che il rapporto di lavoro sia "ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".

