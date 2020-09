Contributi a fondo perduto in Sicilia, c'è il bando: click day per ottenere i soldi

Pronto in Sicilia il primo bando per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto, 128 milioni circa, alle imprese danneggiate dal lockdown. Sarà pubblicato in Gazzetta entro 15 giorni a distanza di 4 mesi dall'approvazione della Finanziaria anti-Covid.

Il bando, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, è stato costruito in modo da concedere un aiuto soprattutto alle imprese più piccole. Potranno farlo - si legge nel testo - tutte le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi. Dunque è un aiuto destinato essenzialmente alle aziende che occupano meno di 10 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni.

Queste imprese devono aver chiuso per effetto di uno dei vari Dpcm di Conte (in particolare quelli dell’11 e 22 marzo) o per via di una delle ordinanze di Musumeci che in qualche caso hanno inasprito il lockdown. Per le imprese del settore turistico, invece, non occorre che siano state inserite nei Dpcm che hanno dato luogo al lockdown.

Il contributo che ogni azienda potrà ottenere varia da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 35 mila.

Per ottenere i contributi la soluzione scelta è quella del click day: la data verrà inserita nel bando. L’assessorato alle Attività Produttive ha già costruito una piattaforma su cui ogni imprenditore interessato potrà pre-registrarsi già nei prossimi giorni per poi, allo scoccare dell’ora X, inviare la domanda digitale. Alla piattaforma si accede digitando https://incentivi.regione.sicilia.it

