Scuola, per uno zaino di marca si spendono fino a 180 euro

Sul fronte della scuola sta per arrivare anche la consueta «stangata» di settembre legata all’acquisto di libri e corredo scolastico. Lo afferma il Codacons, che fornisce i dati sul caro-scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Sul fronte dei prezzi al momento i listini di diari, astucci, zaini e materiale scolastico appaiano sostanzialmente in linea con il 2019 e rincari si registrano solo per i prodotti di fascia alta, ossia per il corredo «griffato» - spiega il Codacons, che ha realizzato una prima indagine a campione analizzano le tariffe praticate da grande distribuzione, negozi e piattaforme di e-commerce -. Nel 2020 il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 180 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 55 euro. Altra voce che incide sull'esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest’anno supera i 22 euro per le marche più note. L’emergenza Covid con i suoi effetti depressivi sui consumi delle famiglie ha comportato un contenimento dei prezzi per i prodotti di fascia medio-bassa, ma lo stesso non si può dire per le marche di fascia alta, che al contrario hanno subito ritocchi dei listini al rialzo - analizza il Codacons -.

L’esborso per il materiale scolastico completo raggiungerà durante l’anno scolastico 2020/2021 quota 530 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie che - tra corredo e libri - può facilmente raggiungere i 1.130 euro a studente.

Tuttavia - spiega l’associazione - anche sulla spesa scolastica è possibile risparmiare sensibilmente e abbattere i costi del 40% seguendo alcuni consigli utili: non inseguire le mode; nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. E ancora: andate con la lista dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla. Non comprare subito tutto quello che servirà nel corso dell’anno, le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo: spesso, aspettando, si risparmia. Per le cose più tecniche (dal compasso ai dizionari), infine, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti. ANSA

