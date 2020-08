Palermo, Barone: "I vertici Reset tagliano ore a dipendenti"

"Apprendiamo, soltanto attraverso la pubblicazione nel sito aziendale dei verbali dell’assemblea dei soci, della proposta del presidente di Reset, l’azienda partecipata che si occupa di manutenzioni e verde per conto del comune di Palermo, di voler ridurre due ore a lavoratore per compensare i bilanci aziendali". Lo dice Salvo Barone, segretario generale del sindacato Asia.

"Una proposta forse provocatoria, ma piena di disappunti nei confronti dell’amministrazione comunale, accusata nel verbale stesso - spiega Barone - di non aver fatto nulla di quanto promesso. A partire dall’aumento del capitolo di bilancio relativo alla

convenzione, mobilità orizzontale verso Rap di 100 unità e affidamenti dei servizi extra da parte delle altre partecipate".

"Una nuova operazione in violazione delle più semplici regole delle corrette relazioni sindacali - afferma Barone - in cui

emerge chiaramente un rapporto ormai da troppo tempo logorato tra l’amministrazione comunale e l’azienda. Ma a pagarne le

conseguenze sono sempre i lavoratori". Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro al sindaco Orlando, che con

la giunta discute del contratto di servizio di Reset senza alcun esito.

