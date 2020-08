Aerei, bonus e sconti in arrivo: come funzioneranno le tratte sociali per la Sicilia

Subito dopo l’estate arriveranno le tanto desiderate tratte sociali in aero da e per la Sicilia. Potranno essere utilizzate come fossero una sorta di bonus vacanze, dato che dovrebbero utilizzare la stessa App “Io”, e basterà dare alla compagnia aerea il codice generato per poter aver lo sconto e abbattere così in maniera robusta il “caro voli” per l’Isola.

Ad annunciarlo è il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, che a dicembre aveva annunciato i 25 milioni di stanziamento con la finanziaria nazionale del 2019 proprio per queste tratte sociale. “Ci abbiamo lavorato nonostante tutte le problematiche del lockdown, che ovviamente ha ritardato le cose, e saranno pronti da spendere subito dopo l’estate - dice Cancelleri -. Con ogni probabilità di si utilizzerà l’app Io, gli utenti si registreranno e potranno usufruirne senza troppi problemi. Ovviamente ci sono dei passaggi, e anche molto complicati. Dobbiamo chiedere ai vettori aerei come utilizzare il codice sconto dall’applicazione all’utente che si registrerà, in che modi e con che tempistica. Non è stata un’operazione semplice. Questa è la nostra risposta a chi si chiede come verranno spesi questi 25 milioni: verranno spesi da subito dopo l’estate fino alla fine dell’anno, e una volta che abbiamo provato il meccanismo e oliato, lo riproporremo ancora”.

