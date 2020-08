Confindustria, Caccamo nel gruppo tecnico lavoro e relazioni industriali

Gianfranco Caccamo, reggente di Sicindustria Caltanissetta ed Enna, è stato nominato dal vicepresidente nazionale con delega al lavoro e alle relazioni industriali Maurizio Stirpe, componente del Gruppo tecnico lavoro, relazioni industriali e welfare di Confindustria.

I gruppi tecnici, previsti dallo statuto dell’Associazione, garantiscono la più ampia partecipazione dell’intero sistema all’impostazione delle linee strategiche e degli obiettivi qualificanti delle politiche di rappresentanza e delle azioni di Confindustria.

"Il sistema imprenditoriale, con la capacità progettuale, le sinergie e i contributi di idee che può garantire - afferma Caccamo - è pronto a cogliere tutte le opportunità per accrescere il successo del tessuto economico e produttivo del Paese".

"Cercheremo di stimolare le Istituzioni a tutti i livelli per imprimere maggiore impulso alle loro azioni e, personalmente, mi impegnerò per dare un contributo alla risoluzione delle tante vertenze che riguardano il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare", aggiunge. La prima riunione del Gruppo tecnico è fissata per mercoledì 9 settembre.

© Riproduzione riservata