Assunzioni nella sanità in Sicilia: dagli autisti di ambulanze ai dirigenti, tutte le opportunità

Concorsi nel mondo della sanità Siciliana: sono diverse le figure cercate in diverse parti dell'isola. Il Policlinico di Catania ha pubblicato un bando per assumere 2 autisti e altri 2 addetti in particolare alla guida delle ambulanze.

Il Policlinico di Messina, invece, cerca un dirigente per il reparto di urologia. Spostandoci in provincia di Palermo, al Civico è tutto pronto per assegnare incarichi quinquennali di dirigente dei reparti di medicina trasfusionale e neurochirurgia.

La Asp di Trapani sta invece formando una graduatoria per assegnare incarichi di dirigente dei reparti di neuropsichiatria infantile, ortopedia e traumatologia e psichiatria.

Sui rispettivi siti si possono trovare tutti i riferimenti.

© Riproduzione riservata