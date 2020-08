Reddito di cittadinanza e bonus compatibili: quali sono, come richiederli dopo la scadenza

Si avvicina la scadenza del reddito di cittadinanza e dei bonus sociali? Com'è noto è possibile richiederli nuovamente attraverso procedure ben precise. Ecco come fare.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS SOCIALI: QUANDO SCADONO. I bonus sociali, ovvero gli sconti in bolletta su luce, gas e servizio idrico, offerti alle famiglie in condizioni di disagio economico, hanno durata di 12 mesi dopo la presentazione e l'accettazione della domanda. Ma possono essere rinnovati.

Allo stesso modo, il reddito di cittadinanza scade dopo 18 mesi ed è possibile richiederlo dopo un mese.

BONUS SOCIALI: COME RINNOVARLI. Per effettuare una nuovo richiesta per ottenere i bonus sociali bisogna presentare l'Isee aggiornato ed in corso di validità e compilare la domanda di rinnovo attraverso il sito dell'ARERA.

Inoltre, a differenza del reddito di cittadinanza, la domanda dei bonus sociali deve essere presentata al Comune di residenza.

REDDITO DI CITTADINANZA: COME RICHIEDERLO DI NUOVO. Ad un mese di distanza dalla scadenza, la nuova richiesta del reddito di cittadinanza deve essere presentata all'Inps tramite il sito, gli uffici della propria città o anche attraverso i Caf e i patronati.

Anche nel caso del reddito di cittadinanza, bisogna essere in possesso del modulo Isee aggiornato. Infine si può utilizzare l'identità digitale SPID, su sito ufficiale del reddito di cittadinanza.

© Riproduzione riservata