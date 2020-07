In Sicilia via ai contributi a fondo perduto fino a 35 mila euro: ecco a chi spettano

Le imprese che hanno abbassato la saracinesca durante il lockdown provocato dall’emergenza Coronavirus potranno chiedere un contributo a fondo perduto che potrà arrivare ad un massimo di 35 mila euro.

È quanto contenuto nel bando più atteso fra quelli che la Regione sta preparando per dare attuazione alla Finanziaria approvata a fine aprile. La bozza, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, martedì pomeriggio ha superato il primo esame della commissione parlamentare.

Il testo individua innanzitutto le imprese che possono chiedere gli aiuti: microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi ed è un aiuto destinato essenzialmente alle aziende che occupano meno di 10 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni. Possono chiedere gli aiuti a fondo perduto anche le microimprese del settore alberghiero.

