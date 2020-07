Pagamento della pensione ad agosto, tutte le novità e le possibili variazioni

Potrebbero esserci novità sul calendario dei pagamenti delle pensioni per il mese di agosto. Nulla di ufficiale, ma nei mesi passati, a causa dell'epidemia di coronavirus, a partire da aprile scorso, i pagamenti delle pensioni alle poste sono stati anticipati e scaglionati in una settimana, al fine di evitare assembramenti e proteggere impiegati e cittadini dal coronavirus. In molti quindi si chiedono se le pensioni di agosto saranno pagate già a partire dalla fine di luglio.

Come detto non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma se anche per il mese di agosto il Governo decidesse di anticipare e scaglionare i pagamenti, una data sarebbe da lunedì 27 luglio per scaglionare i pensionati fino a sabato 31 luglio. Decisivo potrebbe essere il prolungamento dello stato di emergenza nel paese almeno fino ad ottobre (anche se altri parlano di dicembre), voluto dal premier Conte, potrebbe portare anche alla decisione di modificare i pagamenti alle poste. In caso venisse presa una decisione simile, vi aggiorneremo tempestivamente con i nostri articoli.

Al momento quindi la data di pagamento delle pensioni di agosto resta invariata. Chi è titolare di un Conto BancoPosta riceverà l’accredito il 1 agosto 2020. Invece chi deve ritirare la pensione negli uffici postali o in banca, tranne variazioni come spiegato, potrà farlo a partire da lunedì 3 agosto. Stesso discorso per chi riceve l’accredito in banca, sempre lunedì.

