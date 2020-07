Al via l'assegno universale per i figli, a chi spetta e gli importi

«L'assegno universale per tutti i figli è la prima misura del Family Act che prenderà forma». Lo ha annunciato la ministra della Famiglia Elena Bonetti, che ha definito questa misura come un "provvedimento che riconcilia il Paese".

Impossibile ancora sapere quali saranno le cifre. La ministra ha anticipato che "ogni mese le famiglie riceveranno una cifra per ciascun figlio, dalla nascita fino ai 21 anni, con maggiorazione dal terzo figlio e per i figli disabili, tra il 30 e il 50%, estesa a tutto l’arco della vita".

Il principio è che nessuno dovrà prendere di meno di quanto sta già prendendo. "Stiamo facendo i conteggi anche in base alla nuova riforma fiscale - ha affermato la ministra - si erano fatte delle ipotesi tra i 200 e i 250 euro in una prima simulazione, ma bisogna avere la certezza che quella cifra non faccia perdere denaro a nessuno. E’ importante riconoscere che le famiglie potranno contare tutti i mesi su questa cifra, facile ed erogata con semplicità, senza dover fare nulla di complicato. Questa stabilità - ha concluso Bonetti - significa aiutare le famiglie in una progettualità sui consumi e sulle scelte e avrà un ruolo di sostegno".

© Riproduzione riservata