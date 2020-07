Bonus vacanze, si parte ma l'App Io non funziona: centinaia le segnalazioni

Partenza in salita per il bonus vacanze. L’app IO che serve per richiederlo non funziona, così come segnalato da tantissimi lettori del Gds online.

L’applicazione della Pubblica Amministrazione segnala che “il tempo è scaduto”, anche se sono passati solo pochi minuti dall’inizio della procedura. Addirittura in qualche caso anche dopo poco 60 secondi. "Tempo scaduto. Le 24 ore utili a proseguire la tua richiesta sono scadute. Ti chiediamo di ricominciare una nuova richiesta", il messaggio che compare.

La novità del decreto Rilancio che tanto era attesa dagli italiani non decolla, dunque. A meno di 24 ore dal via dell’agevolazione, già ci sono problemi che stanno mandando nello sconforto centinaia di potenziali turisti.

Ai tanti italiani non resta che attendere, sperando che il malfunzionamento del software venga risolto il prima possibile.

