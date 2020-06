Decreto Rilancio, cinque milioni a fondo perduto per le imprese del wedding

In arrivo contributi a fondo perduto per le imprese del wedding e dell’intrattenimento nel limite di spese complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Lo prevede un emendamento al dl rilancio riformulato che ha il parere favorevole di relatori e governo e che sarà votato nelle prossime ore in commissione Bilancio della Camera.

La proposta di modifica estende gli aiuti a fondo perduto alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonchè dell’organizzazione di feste e cerimonie. Sarà un decreto del ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a stabilire i criteri e le modalità di applicazione della misura privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

La copertura della norma arriva dal Fondo per le esigenze indifferibili.

