Editori, Lino Morgante alle relazioni sindacali

Si sono tenute ieri a Roma le assemblee degli organi della Federazione Italiana Editori Giornali, che hanno rinnovato le cariche per il biennio 2020-2022. Andrea Riffeser Monti è stato eletto presidente per un secondo mandato.

Vicepresidenti della Federazione sono Francesco Dini, presidente della categoria editori di giornali quotidiani, e Giuseppe Ferrauto, presidente della categoria editori di giornali periodici. Presidente della categoria editori agenzie di stampa è stato eletto Stefano De Alessandri.

Sono stati, poi, nominati i consiglieri incaricati: Lino Morgante, per le relazioni sindacali, Carlo Ignazio Fantola per la distribuzione e vendita, Francesco Dini per mercato e pubblicità, Carlo Mandelli per la tutela del diritto d’autore e della concorrenza. Il presidente della Fieg ha poi ribadito che «è necessario favorire la diffusione dei giornali, anche negli esercizi pubblici, perché sono garanzia di informazione di qualità e presidio contro le fake news».

