Viadotto Himera, Cancelleri: "Al via mercoledì alle operazioni varo"

Mercoledì 17 partiranno le operazioni varo del viadotto Himera. Lo ha annunciato su Facebook il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri.

«Continua incessante il mio impegno, e quindi di questo governo, per ridare presto ai siciliani un’infrastruttura fondamentale il cui crollo in questi 5 anni ha letteralmente diviso in 2 la Sicilia. Il viadotto Himera sull'autostrada Palermo-Catania presto sarà pronto, infatti mercoledì 17 inizieranno le operazioni di varo e cominceremo a portare il ponte in quota».

«Anche oggi, prima di arrivare in aeroporto per rientrare a Roma, ho fatto tappa in cantiere, per accertarmi che ogni

briciolo di energia venga messo a disposizione dell’obiettivo finale per non perdere più un solo giorno! È una corsa contro il tempo - prosegue Cancelleri -, ma non voglio passare alla storia come quello che non ci ha provato o addirittura come quello che tifava contro».

© Riproduzione riservata