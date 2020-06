Reddito di cittadinanza e bonus sociali: ecco come risparmiare sulle bollette di acqua, gas e luce

Il reddito di cittadinanza permette alle famiglie a basso reddito di acquistare la spesa e anche i medicinali. Ma non solo, con il sussidio è possibile anche pagare le bollette di acqua, gas e luce. Non tutti sanno però che gli importi di queste utenze, per i percettori del reddito di cittadinanza, possono essere abbassati grazie ai bonus sociali.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS SOCIALI. I bonus sociali, vale a dire il bonus elettrico, il bonus gas e il bonus acqua, sono infatti compatibili con il reddito di cittadinanza ma non se ne usufruisce automaticamente.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza, come nel caso della richiesta del sussidio, per ottenere i bonus sociali deve presentare l'apposito modulo da scaricare dal sito dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il bonus ha valore per un anno al termine del quale bisogna presentare una nuova richiesta.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS GAS. Il bonus gas per i percettori del reddito di cittadinanza ha il valore minimo di 32 euro e massimo di 264 euro annui. Il che vuol dire che viene suddiviso per tutti e 12 i mesi come sconto per disagio economico sulle bollette. Viene calcolato in base al Comune di residenza, alla tipologia di utilizzo del gas ed del nucleo familiare.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS LUCE. Il bonu elettrico viene sempre suddiviso per 12 mesi ma cambia in base al numero dei componenti del nucleo familiare da un minimo di 125 euro ad un massimo di 173 euro.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS ACQUA. Il bonus d'acqua consiste invece in una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua che corrispondono a 50 litri giornalieri per abitante.

© Riproduzione riservata