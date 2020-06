Reddito di cittadinanza integrato col bonus, possibile ottenerlo: chi ne ha diritto e come averlo

L'emergenza sanitaria da coronavirus ha messo in ginocchio l'economia del Paese. Tante famiglie si sono trovate in difficoltà, alle quali lo Stato ha cercato di tamponare con alcuni aiuti economici. A rimanerne fuori, sono stati in tanti, principalmente coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza, ma qualche eccezione è possibile.

Gli aiuti istituiti con il Decreto Cura Italia e con il Decreto Rilancio hanno escluso gran parte di coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza. Chi usufruisce già di questa cifra, infatti, non può accedere al Reddito di emergenza, l'erogazione di due quote da 400 e 800 euro, introdotta dal decreto Rilancio.

A ben guardare, però, sembra che ci siano delle eccezioni possibili. Come indicato dall'Inps con il messaggio numero 2184 del maggio del 2020, per esempio, si può integrare il reddito di cittadinanza con il bonus colf e badanti 2020. La cumulabilità delle due misure, a titolo di integrazione, è comunque limitata ad un massimale di 500 euro mensili.

Per ottenere il bonus colf e badanti 2020, è necessario presentare domanda online dal sito Internet dell'Inps in proprio oppure recarsi presso gli uffici dei patronati. La condizione imprescindibile, ovviamente, è possedere i requisiti validi per la richiesta, a partire dal fatto che i collaboratori familiari non devono essere conviventi con il datore di lavoro.

Inoltre, anche gli operai agricoli, già percettori di reddito di cittadinanza, possono chiedere, per il mese di aprile, l'erogazione di una cifra fino a 500 euro come indennità Covid-19, a titolo di integrazione.

