Lavoro, decisa la cassa integrazione per 275 lavoratori del gruppo Papino

È stata decisa la cassa integrazione per i 275 lavoratori del gruppo Papino elettrodomestici spa, che conta 30 punti vendita in Sicilia e uno a Benevento, da mesi senza stipendio né paracadute sociale. Il ministero del Lavoro, guidato da Nunzia Catalfo (M5S), ha emanato un decreto, che consente di erogare ai dipendenti della società, in amministrazione straordinaria, la cassa integrazione straordinaria, come stabilito dall’accordo siglato con le parti sociali.

Lo rende noto la senatrice siciliana del M5S Barbara Floridia."Con il decreto emanato oggi dal Ministro Catalfo - afferma la senatrice- mettiamo in sicurezza 275 dipendenti siciliani e campani della società, che si occupa di vendita al dettaglio di elettrodomestici nei punti vendita del gruppo che ha sedi a Milazzo, Acireale e altre città siciliane, oltre che a Benevento».

«In un momento assai critico sul piano economico a causa della crisi innescata dalla pandemia, al ministro Catalfo - prosegue - va riconosciuta un’azione importante a tutela di tutti i lavoratori». «Grazie a questo provvedimento siamo riusciti a dare ai dipendenti del gruppo una risposta che chiedevano da tempo», conclude la senatrice del M5S.

