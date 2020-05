Vertenza Almaviva, Sky: "Impegno per un nuovo piano di sviluppo sul territorio"

Un nuovo piano di sviluppo sul territorio. Questo l'impegno di Sky a seguito dell'incontro con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del sottosegretario Di Piazza e del direttore generale De Camillis.

Sky ha dato la propria disponibilità a ricercare le condizioni necessarie per perseguire un piano di sviluppo sul territorio dopo la naturale scadenza del contratto di appalto con l’attuale fornitore, prevista il prossimo 30 giugno. I rappresentanti Sky hanno anche manifestato la volontà di tenere conto dell’impegno dimostrato in tutti questi anni dai lavoratori e della loro presenza nel territorio e del contesto straordinario, per tutte le parti, nel quale oggi ci si trova ad operare. L’azienda ha inoltre dato piena disponibilità per nuovi incontri e ad informare puntualmente le Istituzioni sui futuri sviluppi, trovando ampia disponibilità da parte del Governo.

Di Piazza, dal canto suo, ha incoraggiato l’azienda a proseguire nel dialogo con i sindacati per la ricerca di soluzioni che possano preservare le attività di lavoro, garantendo l’attenzione del ministero sull'evoluzione della vicenda.

