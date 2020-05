"Per far fronte alle richieste di manodopera in agricoltura, ho inserito nel decreto che approveremo nelle prossime ore una norma che consentirà ai percettori di Reddito di cittadinanza, di Naspi, Dis-Coll e ammortizzatori sociali di accettare una proposta di lavoro senza perdere il diritto al beneficio». Lo scrive la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook.

