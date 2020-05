Weekend virtuale tra formazione e business, più di 2100 iscritti a "Officine Italia"

Si sono chiuse le iscrizioni a Officine Italia, un’iniziativa lanciata da 50 giovani per disegnare il futuro del nostro Paese. Più di 2100 gli iscritti a questo progetto virtuale creato da professionisti e studenti sparsi per il mondo.

L’evento che si svolgerà interamente online dal 15 al 17 maggio 2020 ha tra gli organizzatori Diletta Di Marco, ex alunna del liceo Umberto I° di Palermo e dottoranda in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano. I ragazzi, organizzati in team, si dedicheranno alla risoluzione delle sfide lanciate da Officine Italia.

Officine Italia consiste in un weekend virtuale nel quale i team lavoreranno guidati da sessioni di mentoring, in cui interverranno voci autorevoli del panorama Italiano. I partecipanti avranno a disposizione il weekend per strutturare idee e proposte che rispondano alle domande relative alla loro macro-area. Il lavoro dei team sarà accompagnato da strumenti di design thinking, che i gruppi avranno la possibilità di scoprire ed applicare nel costruire la loro proposta. Il prodotto del processo creativo potrà essere di diversa natura: da modelli di business a disegni di legge, policy ed applicazioni.

Tutti i progetti verranno valutati da una giuria composta da Officine Italia ed i suoi Partner, tra cui figurano realtà di rilievo private ed istituzionali. Le tre proposte più promettenti verranno selezionate dalla giuria per accedere ad un percorso di accelerazione e sviluppo in cui mentori ed esperti, partner di Officine Italia, affiancheranno i membri dei team vincitori per aiutarli a concretizzare la loro idea. Inoltre, tutte le proposte emerse dai team durante le giornate dell’evento, verranno raccolte in un whitepaper elaborato da parte del team organizzativo di Officine Italia.

© Riproduzione riservata