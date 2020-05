Rinvio Ztl a Palermo, Attinasi: "Battaglia vinta ma preferiamo essere coinvolti"

“Apprendiamo con piacere che il Sindaco ha accolto la nostra richiesta di rinviare l'entrata in vigore della ZTL. Per la nostra esperienza e il nostro know-how, preferiremmo essere coinvolti prima di decidere su questioni che riguardano la vita delle aziende ma anche su argomenti che riguardano l'ambiente. Tema molto caro ai cittadini e alle imprese”.

Lo ha detto il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi in merito al rinvio, da parte del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, della ZTL che doveva essere riavviata a partire da giorno ‪18 maggio‬.

Una battaglia vinta da Assoimpresa che da giorni “contestava” il riavvio della Zona a Traffico Limitato in un momento sicuramente “drammatico” per imprese e aziende: “Il contributo del Consiglio Comunale è stato decisamente importante – sottolinea Mario Attinasi - in questo momento molto difficile per le famiglie e le imprese, le priorità sono altre, attendiamo gli aiuti di stato per permettere alle imprese di poter riaprire perchè il rischio di chiudere definitivamente è molto alto e confidiamo nel buon senso dell'amministrazione Comunale e Regionale”.

