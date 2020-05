Reddito di emergenza se non si ha reddito di cittadinanza: sì agli aiuti per gli affitti

Niente reddito di emergenza per chi ha il reddito di cittadinanza. Il tira e molla sul nuovo sussidio va avanti e adesso arriva lo stop per chi già ne possiede uno.

In sostanza spetterebbe solo a chi si trova in condizioni di necessità a causa del coronIlavirus ma al contempo non beneficia di altri sostegni al reddito.

Il reddito di emergenza verrà erogato in due quote tra i 400 e gli 800 euro. Anche questo, come altri bonus, sarà gestito dall’Inps e la domanda andrà presentata entro la fine di giugno. È previsto un limite di Isee inferiore a 15mila euro e un patrimonio entro i 10mila euro, ma si tratta di un limite che però può crescere fino a 25mila euro. A incidere è il nucleo familiare e la presenza di disabili.

Per aiutare le famiglie più in difficoltà spuntano anche altre somme per il Fondo affitti. Un incremento di 100 milioni per il 2020, come prevede una bozza, ancora lavorazione, del dl Rilancio. La misura, che incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, intende ridurre l'impatto economico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i soggetti che versano in condizioni disagiate.

