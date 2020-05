Reddito di emergenza e Naspi, dubbi sulla compatibilità: ecco i paletti e come richiedere la disoccupazione

A differenza del reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza non è compatibile con l'indennità Naspi. Il sussidio contenuto nel cosiddetto "Decreto Maggio" non risulterebbe infatti, secondo la bozza, applicabile a chi usufruisce di altri ammortizzatori sociali come appunto è il caso dell'indennità di disoccupazione.

REDDITO DI EMERGENZA E NASPI. Al contrario, potrebbero poter presentare la richiesta per ottenere l'erogazione del reddito di emergenza, coloro i quali attendono la scadenza della Naspi o chi è in possesso di una pratica appena scaduta. In alternativa, come da bozza del decreto, la Naspi in scadenza potrà essere prorogata di altri due mesi.

REDDITO DI CITTADINANZA E NASPI. Bisogna inoltre ricordare che la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego è invece compatibile con il reddito di cittadinanza e si calcola sottraendola al Rdc. Tra le novità più importanti riguardanti la Naspi 2020, per chi ha cessato il proprio rapporto lavorativo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, c'è l'ampliamento dei termini di decadenza da 68 a 128.

BENEFICIARI DELLA NASPI. Possono accedere alla Naspi 2020 le seguenti categorie:

- soci di cooperativa che abbiano però instaurato un rapporto di lavoro subordinato

- lavoratori dipendenti

- lavoratori del settore artistico se con contratto di lavoro subordinato

- dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione

- apprendisti

I REQUISITI. Per ottenere la Naspi 2020 bisogna essere in possesso: dello stato di disoccupazione; di almeno 30 giorni di lavoro effettivo svolto nei 12 mesi prima dell'inizio della disoccupazione; e infine almeno 13 settimane di contributi versati nei quattro anni che hanno preceduto la cessazione involontaria del rapporto lavorativo.

© Riproduzione riservata