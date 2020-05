Ressa agli sportelli del Monte dei Pegni, in Sicilia da domani orari più lunghi

Ressa agli sportelli del Monte dei Pegni in Sicilia. Con l'avvio della Fase 2, fin dalle prime ore del mattino, si sono create delle lunghe non solo nelle principali piazze di Palermo e a Catania ma anche in tutte le altre province.

Un «afflusso notevolissimo», ha detto Massimo Fichera, area manager di Affide Sicilia, società attiva nel campo del credito, seppur legato principalmente ad un allentamento delle restrizioni e non ad un vero e proprio boom di richieste di contanti.

«In realtà oggi i nostri sportelli sono stati presi d’assalto come è sempre accaduto, prima della crisi, nei primi giorni del mese. Periodo che coincide con il pagamento delle pensioni, quando i nostri clienti vengono soprattutto a rinnovare», afferma Fichera, «sicuramente si è percepita la diminuzione dei vincoli del lockdown ed è stato un momento di particolare affluenza. Proprio questo motivo, per venire incontro alle esigenze della clientela, da domani estenderemo gli orari di apertura, così come erano previsti nei tempi pre-Covid 19».

