Cig in deroga, Orlando: "La Regione acceleri l'iter dei pagamenti"

La cassa integrazione in deroga procede ancora a rilento in Sicilia. Da qui l'appello del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. «Si torna ancora una volta a sollecitare alla Regione siciliana l’accelerazione dei tempi per l'avvio del pagamento dalla cassa integrazione in deroga come previsto dal decreto 'Cura-Italia' a tutela dei lavoratori siciliani di aziende che stanno attraversando - scrive in una nota il primo cittadino - una profonda crisi a causa dell’emergenza coronavirus. Sembrerebbe che siano state trasmesse all’Inps per il relativo pagamento soltanto il 4 per cento delle pratiche presentate».

«La condizione di emergenza ha colpito in particolare il lavoro non strutturato nei settori del commercio, della ristorazione, del turismo e del terziario per il quale - prosegue - è necessario intervenire attraverso la tempestiva erogazione della cassa integrazione in deroga. Si tratta di evitare una ulteriore situazione di tensione che si aggiungerebbe a quella che già vivono le fasce più deboli della popolazione destinatarie dei buoni alimentari, che sta creando - conclude - un ulteriore appesantimento nei confronti di comuni per il sovraccarico dei destinatari di interventi di beni alimentari di prima necessità».

