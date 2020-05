Aiuti dal governo: credito d'imposta per gli affitti di tutte le attività, non solo negozi

Credito di imposta per gli affitti di tutte le attività. Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, annuncia la misura che sarà inserita nel prossimo decreto. Riguarderà tutte le attività, ha specificato, "non solo i negozi, per tre mesi". Il viceministro lo ha assicurato, in collegamento con l'Associazione nazionale dei tributaristi, sottolineando "la novità assoluta" che questi crediti "saranno cedibili al sistema bancario

Tra le misure al vaglio del governo ci sono anche i contributi a fondo perduto. "Credo che arriveremo ad un fondo perduto per le aziende sotto i 5 milioni di fatturato. La cifra esatta la stiamo studiando", così come "se fare con gradualità" ma comunque "il più possibile con equità", ha detto Laura Castelli. E, rispetto ai tempi, ha detto che "sarà dato direttamente dall'Agenzia delle entrate".

Il prossimo decreto punta a stanziare più risorse per aiutare le famiglie, i lavoratori e le imprese, con un pacchetto di oltre 20 miliardi per il capitolo lavoro, la proroga del blocco dei licenziamenti per altri tre mesi ed un bonus anche per colf e badanti, da 400 a 600 euro: questi altri provvedimenti imminenti sono stati, invece, annunciati dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, che ha assicurato l'impegno del governo che "sta facendo tutto il possibile" per sostenere "tutte le categorie" colpite dall'emergenza Covid.

