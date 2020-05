In Sicilia deroga per la festa della mamma: fiorai aperti domenica 10 maggio

Il simbolo della festa della mamma sono i fiori, migliaia quelli regalati la domenica in cui ricorre l'anniversario e così, quest'anno, nell'emergenza coronavirus, il governatore Musumeci ha deciso che, nonostante i negozi debbano stare chiusi nei giorni festivi, le mamme potranno ricevere ugualmente un dono floreale.

Ciò sta scritto nell'ultima ordinanza firmata dal governatore Musumeci lo scorso 30 aprile. "Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici" ma anche "il servizio a domicilio da parte dei commercianti di prodotti florovivaistici". Una deroga alle chiusure che non può non passare inosservata visto che le giornate di feste, a causa dell'emergenza, non possono essere celebrate come in passato.

Il presidente della Regione, nell'ordinanza, dispone "la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole", e in aggiunta, per domenica 10 maggio, dei prodotti florovivaistici.

"È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici".

© Riproduzione riservata