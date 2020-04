Lavoro, l'Irfis assume 4 dirigenti e 12 laureati

L'Irfis potenzia i servizi e assume 4 dirigenti e 12 laureati. L'Istituto regionale per il finanziamento alle imprese siciliane ha bandito una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di un responsabile della Funzione di Controllo dei Rischi (Risk Management) con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia; un quadro direttivo da inserire nell'Ufficio Sviluppo e Consulenza Finanziaria alle Imprese della società; un quadro direttivo da inserire nell'Area Crediti; un quadro direttivo da inserire nell'Area Amministrazione.

Selezione ad evidenza pubblica anche per l'assunzione di 12 laureati da inserire nell'Organico a tempo indeterminato cosi suddivisi: 5 addetti nell'Ambito Economico e Finanziario; 3 addetti nell'Ambito Amministrativo e Giuridico; 2 addetti nell'Ambito Organizzazione e Risorse Umane; 2 addetti nell'ambito informatico.

I bandi di selezione ed i requisiti di presentazione delle domande di partecipazione sono visionabili sul portale istituzionale dell'istituto.

