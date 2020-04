Coronavirus, i Comuni possono dare ai più poveri fino a 3mila in contanti

Per aiutare le fasce più deboli i Comuni potranno pagare fino a 3mila euro anche in contanti. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’ordinanza della Protezione civile che stabilisce: «In relazione alla grave situazione di emergenza, i comuni possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice Iban, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro».

