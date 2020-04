Coronavirus, per i lidi balneari in Sicilia niente canoni per il 2020

Approvato in commissione bilancio l’emendamento che abbatte i canoni di concessione demaniale per l’anno in corso e del 50% per l’anno 2021. Lo comunicano Marianna Caronia e Carmelo Pullara, i quali aggiungono che l’impostazione originaria del Governo di sospendere sino al 31 ottobre i canoni è stata superata da un emendamento dagli stessi parlamentari proposto, non solo approvato all’unanimità dalla Commissione ma anche fatto proprio dalla stessa.

"Si è raggiunto un risultato corretto - affermano Caronia e Pullara - che dà reale ossigeno alle imprese che a causa del coronavirus hanno visto compromessa in gran parte la stagione estiva. Con questa norma abbiamo mantenuto l’impegno preso con la categoria, certi che così facendo riusciremo a creare le condizioni perché i gestori possano garantire l’apertura dei lidi nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie attraverso gli investimenti che dovranno compiere. Ci auguriamo che anche i Comuni facciano la loro parte esonerando i balneari dal pagamento degli oneri concessori comunali ovvero che li rendano in servizi veri tesi alla migliore e più qualificata fruizione delle nostre spiagge".

