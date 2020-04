Coronavirus, due nuovi bandi per medici e 1500 operatori socio-sanitari

Due nuovi bandi per reclutare personale che rafforzi il sistema di assistenza sanitaria in Italia nel fronteggiare l’epidemia da coronavirus. L’uno riguarda medici per integrare la task force già operativa e l’altro per 1500 operatori sociosanitari destinati in parte alle residenze per l’assistenza agli anziani, alle residenze per l’assistenza di disabili e alle persone ospiti nelle case di riposo e in parte agli istituti penitenziari a supporto delle autorità sanitarie che già vi operano.

Il bando per i medici scade giovedì alle 16, quello per i 1500 operatori sociosanitari il giorno prima, mercoledì alle 20. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione dell’epidemia.

