Coronavirus, il premier inglese Boris Johnson dimesso dall'ospedale

Il premier britannico, Boris Johnson, è stato dimesso dall’ospedale di Londra dov'era ricoverato dopo aver contratto il nuovo coronavirus. Lo rende noto il governo. Johnson continuerà il riposo a casa e non riprenderà immediatamente il lavoro.

. «E' difficile trovare le parole per esprimere il mio debito che provo nei confronti del Sistema sanitario nazionale (Nhs) per avermi salvato la vita», ha dichiarato in un video pubblicato su Twitter. «Vale la pena l’impegno di milioni di persone in questo Paese che restano a casa. Insieme supereremo questa sfida, poichè abbiamo superato così tante sfide in passato».

La fidanzata del premier britannico Boris Johnson, Carrie Symonds, esulta per il ritorno a casa del premier dopo il ricovero a causa del Covid-19 e ringrazia il personale sanitario. «Non potrei ringraziare abbastanza il nostro Servizio sanitario nazionale. Lo staff al St Thomas' Hospital è stato incredibile», ha affermato secondo quanto riportano i media britannici.

