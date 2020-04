Menfi, al Comune 1,4 milioni di euro per la tutela della costa

Poco meno di 1,4 milioni di euro, un lavoro che andrà avanti per 24 mesi e che è finalizzato alla tutela della costa menfitana, elemento prezioso per il territorio e per la crescita economica del centro Belicino. Al Comune di Menfi è arrivato il decreto che riguarda i lavori per la tutela della costa che saranno eseguiti nel tratto compreso tra Torrenova e Cipollazzo.

E' già stata stipulata una convenzione tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il Comune di Menfi. E' un'opera che parte da lontano quando, tre anni fa, era in carica la precedente amministrazione guidata da Enzo Lotà. I consiglieri comunali di opposizione, del gruppo consiliare Idea Menfi, Ezio Ferraro, Sandro La Placa, Vito Clemente, Rossella Sanzone, Andrea Alcuri, ieri hanno espresso soddisfazione per la stipula della convenzione tra il Comune di Menfi e la Regione relativa al progetto per la difesa dell'erosione della costa.

E ne hanno approfittato per ricordare che «sui temi della salvaguardia del territorio e della tutela delle risorse, la comunità menfitana si è sempre espressa in perfetta sintonia e concordia» e per manifestare «compiacimento che anche l'attuale amministrazione si pone in continuità con le precedenti che hanno avviato l'iter burocratico propedeutico per il raggiungimento di tale obiettivo». Il sindaco esalta l'importanza dell'intervento e parla «Di un modo per fare rinascere la fascia costiera».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

