Coronavirus, l'Eurogruppo trova un primo accordo: aiuti per 500 miliardi, cosa prevede il piano

Dopo giorni di tensione ai massimi livelli, l’Eurogruppo trova un primo accordo a cui manca buona parte della sostanza che più divideva in questi giorni, cioè gli Eurobond, che vengono rinviati ai leader Ue. Come prima arma di difesa interverrà il Mes e non avrà condizionalità se i Paesi useranno i suoi aiuti per le spese sanitarie.

«Consegniamo ai leader un pacchetto ambizioso di proposte, l'Italia si batterà con determinazione perché le decisioni del Consiglio siano all’altezza della sfida che l’Europa sta affrontando», ha commentato a caldo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, soddisfatto perché sono stati «messi sul tavolo i bond europei, e tolte dal tavolo le condizionalità del Mes».

Soddisfatto del «buon risultato» è anche il ministro olandese Wopke Hoekstra, ma è non dello stesso avviso di Gualtieri sui titoli comuni: «Siamo e resteremo contrari agli Eurobond. Pensiamo che questo» strumento «non aiuterà l’Europa e l'Olanda nel lungo termine». In realtà, nel testo delle conclusioni adottate dall’Eurogruppo non compare nessun riferimento ai titoli di debito comuni. Si allude solo a «strumenti innovativi di finanziamento» nel punto che riguarda il Recovery Fund, la proposta francese che piaceva all’Italia perché poteva essere il grimaldello per far passare gli Eurobond.

«L'Eurogruppo è d’accordo a lavorare ad un Recovery Fund per sostenere la ripresa», scrivono i ministri, che però, per ora, lo vedono come un mezzo per «fornire fondi per la ripresa attraverso il bilancio Ue». Il fondo «sarà temporaneo e commisurato ai costi straordinari della crisi e aiuterà a spalmarli nel tempo attraverso un finanziamento adeguato». Ma quale sarà questo finanziamento è presto per dirlo: i ministri si rimettono ai leader e rinviano «la discussione sugli aspetti pratici e legali del fondo, la sua fonte di finanziamento e strumenti innovativi di finanziamento coerenti con i Trattati» ad un futuro prossimo.

Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno prova a quantificare almeno il tempo: «Il Recovery Fund dovrà essere pronto quando l’emergenza sarà finita e dovremo affrontare la ripresa». Insomma, c'è ancora tempo per convincere la Germania e l'Olanda a fornire garanzie comuni per emettere una quantità limitata di titoli europei. Sui Coronabond «dobbiamo essere pazienti», ha detto Centeno.

Intanto, l’Europa si accontenta di aver varato il pacchetto finanziario più corposo della sua storia: 500 miliardi di euro, se si sommano i 100 dello schema anti-disoccupazione Sure, i 200 della Bei per le imprese, e i 240 del Mes. Anche il salva-Stati è stato sdoganato per affrontare questa crisi: potrà fornire aiuti attraverso una nuova linea di credito (Pandemic credit line) che non avrà condizionalità se verrà usata per affrontare le spese sanitarie, dirette e indirette, legate alla crisi Covid-19. I Paesi possono richiedere fino al 2% del loro Pil, per l’Italia circa 35 miliardi. Sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza, e dopo che sarà finita, i Paesi si impegnano a «rafforzare i fondamentali economici».

«Sono incoraggiata nel vedere i ministri delle Finanze dell’Eurogruppo raggiungere un accordo innovativo», ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. Mentre a Roma già si scatena la polemica. Se per Gualtieri «vince l’Italia», Matteo Salvini parla di «una seconda Caporetto": «Non ci sono gli Eurobond che voleva Conte ma c'è il Mes. Presenteremo una mozione di sfiducia al ministro Gualtieri», annuncia il leader della Lega. Mentre i primi malumori serpeggiano anche nel M5s. "Lo dico a chiare lettere: se il governo ha detto sì al Mes, questa maggioranza non avrà più il mio voto», avverte il senatore Giarrusso.

Anche il capo politico M5s, Vito Crimi, è dello stesso avviso e in un post sulla pagina Facebook del Movimento scrive: «Non è stato firmato o attivato nessun Mes e non lo faremo, basta bufale. Non importa quanto siano ridotte le condizionalità. M5s continua a sostenere la linea di sempre, che è anche la linea del governo più volte rivendicata dal presidente Conte: sì Eurobond, no Mes».

«L’eurogruppo ha concordato un pacchetto di proposte da sottoporre al prossimo Consiglio europeo, al quale partecipano i leader degli Stati membri. In questo pacchetto di proposte mancano gli Eurobond ma è prevista l’apertura di una linea di credito del Mes», spiega Crimi, che aggiunge: poiché il Mes è una linea di credito a cui ogni paese può liberamente decidere se accedere, ribadiamo che il Movimento 5 Stelle non sarà disponibile in nessun caso a votare l’attivazione del Mes per il nostro Paese».

