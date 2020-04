Bonus, dopo i disagi accessi suddivisi al sito dell'Inps: i cittadini dalle ore 16

Dopo i disagi e i disservizi di ieri registrati in tutta Italia per l'impossibilità da parte degli utenti di richiedere sul sito dell'Inps i bonus predisposti dal governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, ecco che l'Istituto ha deciso di scaglionare coloro che possono accedervi.

Da oggi, infatti, i servizi online dell’Inps saranno disponibili in due fasce: dalle ore 8.00 alle 16.00 per Patronati e intermediari secondo le consuete modalità di accesso, e dalle ore 16,00 alle 8,00 per i cittadini.

È quanto si legge in un tweet del profilo dell'Inps, dopo le difficoltà di accesso registrate ieri.

