Dal 730 ai 600 euro fino alla rottamazione: come fare ad ottenere gli aiuti del decreto Cura Italia

Dal bonus di 600 euro alla proroga dei termini della presentazione del modello 730, il decreto Cura Italia ha predisposto una serie di misure a sostegno dei cittadini alle prese con l'isolamento previsto dalle disposizioni di contenimento del Coronavirus.

Bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi: dal giorno 1 aprile potranno richiederlo all’Inps coloro i quali hanno una partita iva attiva al 23 febbraio 2020. Il bonus riguarda il mese di marzo, è esente irpef, non contribuisce alla formazione del reddito e non prevede alcuna contribuzione figurativa. Sono esclusi i percettori del reddito di cittadinanza.

Sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti, delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

Sospensione versamento iva di marzo per i settori turistico – alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere e convegni), sale giochi e centri scommesse. Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile, della ritenuta d’acconto per lavoratori autonomi e professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi o sanzioni, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante ratei mensili (massimo 5) di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali per il periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il giorno 31 maggio 2020.

Tali adempimenti si dovranno effettuare senza sanzioni entro il 30 giugno 2020. Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo e di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali : riguardano associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche che operano sull’intero territorio nazionale.

Modello 730 del 2020: nuova scadenza il 30 settembre 2020. I rimborsi Irpef avverranno in busta paga o nel cedolino dello stipendio senza alcun ritardo e cioè nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello. I lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro (da lavoro dipendente) che avranno lavorato presso la sede aziendale riceveranno un bonus di 100 euro in busta paga. Il premio è assegnato pro rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese di marzo. Differimento al 31 maggio 2020 dei termini di versamento della rata del febbraio 2020 della cosiddetta rottamazione ter e della rata di saldo prevista entro il 31 marzo 2020

