Reddito di cittadinanza, è l'ora del pagamento di marzo: come verificare l'accredito da casa

È arrivato il momento del pagamento di marzo per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Questa settimana, ma più probabilmente da venerdì 27 marzo, i primi accrediti su carta Postepay. E in questi giorni di emergenza, per controllare e per verificare se i soldi del reddito di cittadinanza sono arrivati, non c'è bisogno di recarsi ai Postamat con la Postepay perchè è possibile verificare il saldo online e dunque da casa.

Con lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è possibile controllare il saldo della carta del reddito di cittadinanza sul sito Internet ufficiale. Clicca qui

Ma non solo: per verificare se i soldi sono stati accreditati su carta Postepay, si può anche utilizzare il sito Internet dell'Inps. Clicca qui. L'autenticazione è possibile con Spid, con il codice fiscale ed il Pin Inps dispositivo, ma anche con la nuova Carta di identità elettronica 3.0 e con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La grande novità di questo mese riguarda la misura presa dal Governo nell'ambito dell'emergenza coronavirus: sospese per due mesi le misure di condizionalità, ovvero gli obblighi come l'immediata disponibilità al lavoro e all'impegno in attività di servizio alla comunità.

© Riproduzione riservata