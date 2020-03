Pensioni, il presidente Inps: "I soldi ci sono fino a maggio. Bonus di 600 euro? Ecco a chi spetta"

Pensioni e bonus al tempo del coronavirus. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, intervenuto a diMartedì, ha auspicato un decreto ad aprile per fare chiarezza sul futuro prossimo delle pensioni.

"Abbiamo i soldi per pagare le pensioni fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi - ha detto -. Quindi fino a maggio non c'è problema di liquidità anche perchè possiamo accedere ad un 'tesoretto' che è il Fondo di Tesoreria dello Stato. Dopo di che immagino che in aprile ci sarà un altro decreto che dovrà anche dire cosa succederà alla sospensione dei contributi".

Tridico ha anche chiarito che il bonus di 600 euro "è previsto per 5 milioni di autonomi: si riferisce a marzo e sarà accessibile dal sito dell'Inps".

A CHI SPETTA IL BONUS. Il bonus - ricorda Tridico - è previsto per autonomi, turismo, lavoratori agricoli, spettacolo e professionisti: "Basterà un pin da richiedere direttamente sul sito Inps con un messaggio di conferma sul cellulare". Le procedure sul sito - aggiunge - "dovrebbero essere attivate dalla prossima settimana" e "non c'è un requisito per accedere se non per il turismo per il quale bisognerà dimostrare di aver lavorato fino al 17 marzo". Insomma "una sorta di reddito di cittadinanza universale".

