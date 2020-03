Coronavirus, Sinalp: "Blocco delle procedure per la conferma di iscrizione all'Albo della Formazione"

Bloccare immediatamente le procedure online per la conferma dell'iscrizione all'Albo della Formazione Professionale. È quello che chiede la Federazione Nazionale Scuola e Formazione del SI.NA.L.P. all’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.

In questo particolare momento di grande difficoltà e con una pandemia in corso, molti iscritti all’Albo, che già giacciono in gravi difficoltà per le ben note vicende (non possiedono collegamento ad Internet, pec, pc, ecc…), non potrebbero ottemperare alle direttive indicate dalla predetta circolare, venendo inesorabilmente esclusi dallo stesso Albo, con le conseguenze che ne derivano.

Corre l’obbligo voler ricordare che le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), non consentono di potere fornire la dovuta assistenza sindacale ai soggetti destinatari del provvedimento.

