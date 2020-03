Coronavirus, aprono i nuovi reparti in Sicilia: subito assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari

Via alle assunzioni di medici e infermieri per far fronte all’emergenza coronavirus in Sicilia. L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha firmato la direttiva che assegna alla Asp di Palermo e al Policlinico di Messina il compito di reclutare medici (anche specializzandi), infermieri e operatori socio sanitari. Il tutto con l’obiettivo di dar vita subito ai nuovi reparti per accogliere chi sarà infettato dal Covid 19.

La Asp di Palermo, guidata da Daniela Faraoni, ha appena diramato un avviso indirizzato a tutti gli infermieri già inseriti in vecchie graduatorie: viene chiesta la disponibilità ad essere assunti subito con contratto semestrale rinnovabile per altri sei mesi in una delle sedi individuate per la creazione dei nuovi reparti.

Gli interessati dovranno scegliere una o più sedi fra quelle inserite nell’avviso e indicare la preferenza inviando una mail alla casella di posta certificata concorsi@pec.asppalermo.org.

Gli infermieri potranno indicare la preferenza per una delle 9 Asp o per uno dei seguenti ospedali: Cannizzaro di Catania, Papardo di Messina, Villa Sofia-Cervello di Palermo, Civico di Palermo, Garibaldi di Catania. Nell’elenco delle sedi per cui si può optare figurano anche i tre policlinici e l’istituto Bonino Pulejo di Messina.

Un avviso analogo sta per emettere l’Asp di Messina per selezionare i primi medici, anche specializzandi da inserire nei nuovi reparti.

