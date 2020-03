Coronavirus, imprese in difficoltà: Irfis Sicilia sospenderà il pagamento dei mutui

L'Irfis in aiuto delle imprese in difficoltà a causa della diffusione del coronavirus. La banca controllata dalla Regione siciliana è pronta ad intervenire sospendendo sino a un anno il pagamento delle quote capitali dei finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio scorso, erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Lo ha comunicato il governatore Nello Musumeci.«Si tratta di una necessaria attività di supporto al mondo imprenditoriale isolano in questo momento di particolare difficoltà», spiega. Le imprese interessate potranno inoltrare domanda esclusivamente via pec (irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it).

