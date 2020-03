Fattura elettronica, si cambia: tutte le principali novità

Novità per chi emette fatture elettroniche. Con un provvedimento dello scorso 28 febbraio, sono state modificate le specifiche tecniche.

Una delle principali novità è già partita il primo marzo. I consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare, infatti, le fatture nella propria area riservata di Fisconline. L’utente può accedervi mediante la propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline, Entratel, Spid o Cns. All’interno della “Mia scrivania”, se si vogliono consultare le fatture ricevute come consumatore finale, bisognerà cliccare sull’icona “Fatture e Corrispettivi” e, successivamente, selezionare il pulsante “accedi” presente nel riquadro a sinistra “Le tue fatture”.

Altra novità riguarda la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture che è stata posticipata al 4 maggio. Giorno che prevede un altro cambiamento: le tipologie di operazioni ai fini Iva saranno indicate in modo più dettagliato per rendere il processo di contabilizzazione delle fatture più preciso e rapido.

© Riproduzione riservata