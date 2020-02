Trenitalia, 52 milioni i biglietti acquistati sui canali digitali

Sono stati 52 milioni i biglietti acquistati nel 2019 sui canali digitali di Trenitalia, con un incremento - nel solo ultimo quadrimestre dell’anno – del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Una modalità, quella dell’acquisto on line, che la società del Gruppo FS Italiane sta incoraggiando in questi giorni di disposizioni sanitarie straordinarie, al fine di contenere possibili assembramenti alle biglietterie e ridurre i tempi di attesa in stazione.

Le opzioni offerte da Trenitalia sono ormai ben conosciute e utilizzate da moltissimi viaggiatori. L’acquisto può avvenire infatti sia sul sito web trenitalia.com, nei due canali paralleli del pc e dei device mobili (smartphone, Iphone e tablet), sia attraverso l’App, che ha raggiunto ormai gli oltre 3,5 milioni di download.

Un’alternativa all’acquisto digitale è costituito dalle circa 6.500 agenzie di viaggio convenzionate e, per chi ha già raggiunto la stazione, è costituito dalle oltre 2100 self service presenti in tutto il network servito da Frecce e Intercity, oltre a quello ancor più esteso e capillare delle stazioni raggiunte dai treni regionali.

