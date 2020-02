Reddito di cittadinanza, da oggi il pagamento di febbraio: ecco chi lo riceverà

È fissato ad oggi, 27 febbraio, il pagamento della rata di questo mese del reddito di cittadinanza. Entro il 29 febbraio arriverà la ricarica, ma non tutti la riceveranno adesso sulla propria carta, ci sarà infatti chi dovrà attendere la prossima mensilità.

Coloro che hanno fatto domanda per ottenere il sussidio, da marzo 2019 a gennaio 2020, riceveranno il pagamento oggi o entro dopodomani, ultimo giorno del mese. La situazione è diversa invece per chi ha presentato la domanda a febbraio: ai richiedenti non verrà accreditata la somma spettante contestualmente al rilascio della carta e la prima ricarica verrà effettuata solo a marzo.

Attenzione alla data però. L'accredito non avverrà ai primi del mese prossimo, ma soltanto a partire da giorno 15 marzo. Dopo aver effettuato i controlli dei requisiti richiesti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, entro questa data l'Inps invierà l'esito, che sia di accoglimento o di rifiuto della richiesta. Nel primo caso, quindi con esito positivo, a partire dal 15 marzo, verrà inviata comunicazione dalle Poste, tramite sms o tramite mail, per poter effettuare il ritiro della propria carta con l'importo spettante già caricato.

Nella giornata di oggi inoltre chi entro il 31 gennaio non ha aggiornato la documentazione Isee rischia di non ricevere, come ogni mese, il pagamento del reddito di cittadinanza. Ma si tratta soltanto di una sospensione e non di una vera e propria decadenza. Ciò vuol dire che una volta regolarizzata la propria posizione il pagamento verrà ripristinato.

