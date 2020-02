Allo studio sconti sui treni in Sicilia per gli abbonati: ecco le tratte coinvolte

Sconti in treno in arrivo in varie tratte per gli abbonati. Si è svolta stamane alla Stazione centrale di Caltanissetta la riunione dell’Osservatorio sull’andamento del servizio ferroviario in Sicilia, organismo consultivo istituto dal Governo Musumeci. Presente l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il direttore Fulvio Bellomo, il direttore regionale di Trenitalia Silvio Damagini e i rappresentanti delle associazioni dei pendolari, dei consumatori e degli esperti di settore.

“Abbiamo presentato - spiega Falcone - le linee guida della misura, voluta dal Governo Musumeci, che prevede l’abbattimento dei costi del biglietto del treno sulle tratte disagiate Catania-Caltagirone, Modica-Caltanissetta e Palermo Piraineto-Trapani, sconti finanziati dalle penali da 1,5 milioni di euro erogate a Trenitalia nel 2019”.

Dopo aver recepito le istanze e le segnalazioni dei componenti dell’Osservatorio, l’assessore Falcone ha aperto a ulteriori incrementi dell’azione. “Riteniamo utile - prosegue Falcone - l’avvio di un approfondimento da parte di Trenitalia di un’ulteriore scontistica da applicare agli abbonati di tutta la Regione. Una misura che, ove sostenibile, punterà a lanciare un nuovo segnale di vicinanza e supporto ai cittadini che viaggiano in treno di tutta la Sicilia”.

