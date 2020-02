Unicredit annuncia la chiusura di 450 filiali in Italia: previsti 6 mila esuberi

Unicredit prevede tra il 2019 e il 2023 in Italia 6000 uscite e la chiusura di 450 filiali. Lo si legge nella lettera inviata ai sindacati nell’ambito dell’apertura della procedura.

In particolare 500 sono «eccedenze di capacità produttiva» del piano appena chiuso Transform 2019 mentre 5.500 riguardano «nuove eccedenze» legate al piano Team23.

Pochi giorni fa, le segreterie nazionali e di coordinamento Unicredit Group della Uilca, della Fabi, della First, della Fisac e di Unisin hanno scritto all’azienda manifestando la propria profonda indignazione a proposito della chiusura imminente di 62 filiali Unicredit in Italia, di cui 10 sportelli in Sicilia.

In particolare, i sindacati siciliani avevano lanciato l'allarme per 10 filiali di imminente chiusura: scompariranno le storiche agenzie di Palermo via Dante, di Agrigento via Imera, di Caltanissetta Don Minzoni, di Militello val di Catania, ma anche di Naso, Caltavuturo, Camporeale, Modica Regina Margherita, Santa Ninfa, lo sportello distaccato di Marianopoli e Aci Catena.

