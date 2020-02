Lavoro, Aerolinee Siciliane cerca personale: selezioni aperte, come candidarsi

La nuova compagnia di volo Aerolinee Siciliane, la prima nata da un azionariato diffuso, ha aperto le selezioni per ricercare alcune figure. Sul sito web della compagnia è infatti pubblicata la sezione "Recruitment", dove è possibile consultare le posizioni aperte e gli indirizzi email a cui inviare il proprio curriculum vitae.

Al momento, risultano aperte le posizioni di pilota, equipaggio di cabina, assistente di volo, ingegnere e manutenzione.

La compagnia aerea siciliana, costituita a Caltagiorne a fine gennaio, è nata da una società ad azionariato diffuso (tre le tipologie di azionisti: imprese, azionisti individuali e frazionari) con l'obiettivo di garantire voli da e per la Sicilia a costi più bassi rispetto alla concorrenza. Il primo volo in programma è Comiso-Milano in data 14 giugno 2020.

Due gli aerei al momenti disponibili con collegamento da e per diverse città italiane ed estere (Roma, Bologna, Milano, Londra, Parigi, Tunisia e Malta).

