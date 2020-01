Pensioni, la riforma nella prossima manovra: misure entro settembre, 3 commissioni al lavoro

Il confronto è partito. Oggi sono iniziati gli incontri per la riforma del sistema pensionistico con l'obiettivo di superare la legge Fornero e mantenere la cosiddetta Quota 100 fino alla conclusione della sperimentazione, ovvero la fine del 2021.

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha sottolineato che l'obiettivo è inserire le nuove misure nella Nadef a settembre per poi inserirle nella legge di bilancio. Sulle modalità, il ministro ha annunciato che saranno costituite tre commissioni, sulla separazione tra previdenza e assistenza, sui lavori gravosi e sull'impatto economico delle misure.

Alla domanda sulla prosecuzione della misura Quota 100 anche nel 2021 Catalfo ha risposto che "la sperimentazione si chiude" mentre sulla partenza già l'anno prossimo o nel 2022, una volta esaurita Quota 100, delle misure alle quali lavorerà il Governo in questi mesi la ministra ha detto che "dipenderà dalle risorse". "Dipenderà dalle risorse - ha detto all'incontro al ministero del Lavoro sulla previdenza - è da come traghettare chi sta in Quota 100 e garantire flessibilità a tutti".

Lo scopo del confronto sulla previdenza, ha quindi spiegato Catalfo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil secondo quanto riferito dai sindacati, "è arrivare a settembre con le idee chiare sulle proposte in campo in tempo per la nota di aggiornamento del Def e per poi proseguire con la legge di Bilancio. Il nostro obiettivo è garantire una flessibilità maggiore in uscita, ragionare sul lavoro discontinuo, affrontare il tema della pensione di garanzia per i giovani".

